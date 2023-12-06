Нацгвардейцы уничтожили ЗРК "Витязь" в Херсонской области (видео)

Вражеская техника продолжает ярко палатать благодаря нашим бойцам.
Так, в Херсонской области военные Нацгвардии уничтожили С-350 "Витязь". Этот зенитно-ракетный комплекс был предназначен для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.
Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
Какие потери врага
Операторы БПЛА Нацгвардии очень активно поработали в течение нескольких дней. Так, на Южном направлении уничтожено:
- 8 единиц легкового авто транспорта войск РФ;
- грузовой автомобиль военного назначения;
- зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 "Витязь";
- автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10;
- 3 антенны РЭБ.
Ранее ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М.
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