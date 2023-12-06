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Нацгвардейцы уничтожили ЗРК "Витязь" в Херсонской области (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Нацгвардейцы уничтожили ЗРК "Витязь" в Херсонской области (видео)

Уничтожение ЗРК "Витязь" армии РФ

Вражеская техника продолжает ярко палатать благодаря нашим бойцам.

Так, в Херсонской области военные Нацгвардии уничтожили С-350 "Витязь". Этот зенитно-ракетный комплекс был предназначен для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.

Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

Какие потери врага

Операторы БПЛА Нацгвардии очень активно поработали в течение нескольких дней. Так, на Южном направлении уничтожено:

  • 8 единиц легкового авто транспорта войск РФ;
  • грузовой автомобиль военного назначения;
  • зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 "Витязь";
  • автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10;
  • 3 антенны РЭБ.

Ранее ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М.

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Дата публикации
Просмотры
445
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