Нацгвардейцы уничтожили ЗРК "Витязь" в Херсонской области (видео)

Так, в Херсонской области военные Нацгвардии уничтожили С-350 "Витязь". Этот зенитно-ракетный комплекс был предназначен для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.

Об этом сообщает Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

Какие потери врага

Операторы БПЛА Нацгвардии очень активно поработали в течение нескольких дней. Так, на Южном направлении уничтожено:

8 единиц легкового авто транспорта войск РФ;

грузовой автомобиль военного назначения;

зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 "Витязь";

автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10;

3 антенны РЭБ.

Ранее ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М.

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