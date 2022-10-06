Нацгвардейцы в Херсонской области пленили оккупанта, в ранах которого уже завелись черви (видео 18+)

В одном из подвалов освобожденного села бойцы НГУ из Кривого Рога обнаружили раненного оккупанта, в ранах которого уже завелись черви.

Видео разместили в Страткоме ВСУ.

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"Уровень медицины у кацапов. Вояка Вова, по его словам, как пару дней ранен, а опарыши уже начали есть его руку. А вы кацапы и дальше верьте своим картонным генералам и идите в Украину! Червей на всех хватит", — говорится в сообщении .

На кадрах видно, что рука оккупанта распухла, на ней раны, а в ранах шевелятся черви.

Как стало известно ТСН.ua из источников в воинской части 3011 Кривого Рога, бойцы которой сняли видео, раненому нацгвардейцы оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Внимание! Видео не для слабонервных.

Отметим, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от российских военнослужащих.

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