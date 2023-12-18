Нацгвардия получила дополнительно 27 бронированных машин: Федоров рассказал детали

Каждая машина может вместить до 13 человек, а броня защищает от мин и пуль до 14,5 мм.

Украинские военные получили 27 бронированных машин, благодаря которым можно будет более эффективно эвакуировать раненых и доставлять на фронт боеприпасы и провизию.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, нацгвардейцы получили 27 бронированных машин от фонда UNITED24. Каждый из автомобилей может вместить до 13 человек.

"Бронетранспортеры помогут Национальной гвардии более эффективно противодействовать врагу, эвакуировать раненых, а также доставлять боеприпасы и провизию на позиции. Каждая машина может вместить до 13 человек, а броня защищает от мин и пуль до 14,5 мм. Благодарю партнеров, доноров и всех, кто поддерживает UNITED24. Каждый вклад спасает жизнь и приближает украинскую победу", – подчеркнул Федоров.

Напомним, что Украина использует искусственный интеллект на войне – Федоров рассказал подробности.

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