Нацгвардия получит право применять оружие против гражданских: что известно

Некоторые положения законопроекта могут быть опасными для граждан.

Правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил законопроект №10311, позволяющий Нацгвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданских во время "массовых беспорядков". Парламент планирует рассмотреть его до второго чтения на следующей неделе.

Законопроект вызвал общественный резонанс из-за возможного нарушения прав и свобод граждан из-за расширения полномочий Нацгвардии.

Что известно о нововведениях и какие последствия они могут иметь – читайте в материале ТСН.ua.

Инициаторы законопроекта

Законопроект зарегистрировали в Верховной Раде еще 1 декабря 2023 года. В мае 2024 его приняли в первом чтении, впоследствии 11 февраля 2025 — включили в повестку дня.

Инициаторы законопроекта:

Максим Павлюк ("Слуга народа"),

Николай Галушко ("Слуга народа"),

Олег Колев ("Слуга народа"),

Григорий Мамка (ОПЗЖ),

Максим Бужанский ("Слуга народа"),

Владимир Захарченко ("Слуга народа").

Главой Комитета, который внес дополнительные правки на второе чтение, был Сергей Ионушас ("Слуга народа").

Что предполагает законопроект

Законопроект №10311 предусматривает ряд изменений, значительно расширяющих полномочия Национальной гвардии Украины (НГУ). Среди которых:

расширение прав на применение силы;

использование специальных средств;

ограничение для отдельных категорий лиц;

маркировка нарушителей;

использование беспилотников (для наблюдения, маркировки правонарушителей и других оперативных задач);

контроль на блокпостах

В законопроекте говорится, что кроме огнестрельного оружия, Нацгвардия сможет использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры для контроля над участниками "массовых беспорядков". Применять оружие после предупреждения через громкоговоритель или электронное табло.

Законопроект также предусматривает возможность маркировки нарушителей во время массовых беспорядков, например – краской. В частности, разрешается применение средств ограничения подвижности, таких как наручники или сетки для связывания.

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Военнослужащие получают право применять принуждение к задержанию лиц, которые пытаются избежать проверки на блокпостах.

Законопроект предусматривает запрет на применение принудительных мер в отношении беременных женщин, пожилых людей, детей и лиц с инвалидностью. Однако запрет снимается в случаях группового или вооруженного нападения.

"Законы 16 января"

В Центре противодействия коррупции отмечают, что декларированная цель законопроекта – якобы предоставить НГУ больше прав и инструментов в связи с тем, что Нацгвардия принимает участие в защите государства во время полномасштабного вторжения.

Однако часть новых полномочий, которые предоставляются НГУ в законопроекте – не имеет никакого отношения к более эффективной защите государства, а лишь предоставляет полномочия разгонять митинги в стиле ликвидированного подразделения Беркут.

Заместитель исполнительного директора ЦПК и адвокат Елена Щербан отмечает, что положения законопроекта №10311 напоминают так называемые "законы 16 января".

"Если говорить простым языком, Нацгвардии позволяют применять огнестрельное оружие после предупреждения на электронном табло или маркировать потенциальных правонарушителей специальной краской, чтобы отловить тех, кто смог убежать", — отметила Щербан.

В ЦПК также отмечают, что определенные положения законопроекта опасны для граждан.

В частности, в новом законопроекте нардепы предоставляют НГУ права на использование огнестрельного оружия, которые не имеют четко очерченных границ и могут привести к чрезмерному применению силы и нарушению прав человека.

Также предупреждение о применении принуждения через громкоговорители и информационные табло могут быть недостаточно эффективными в шумных или хаотических условиях массовых мероприятий.

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"Такой трактовкой законопроект фактически позволяет применить огнестрельное оружие на расстоянии, что может привести к чрезмерному применению силы против невинных лиц среди гражданского населения", — отмечают в ГПК.

Право Нацгвардии использовать резиновые/пластиковые дубинки, слезоточивый газ и электрошокеры во время массовых беспорядков также вызывают беспокойство:

электрошокеры могут нанести серьезный вред здоровью или даже привести к смерти

их применение в толпе неэффективно и может быть выборочным, что создает риск чрезмерной жестокости.

Кроме того, в ЦПК отмечают, что маркировка нарушителей во время беспорядков — этические нормы и права человека. Существует риск ошибочной маркировки невиновных лиц, что может привести к неправомерным задержаниям.

А использование беспилотников без четких ограничений может привести к массовой слежке во время протестов, нарушая право на конфиденциальность и создавая риск злоупотреблений.

Что говорят в МВД

В Министерстве внутренних дел отметили, что законопроект не расширяет полномочия нацгвардейцам, а упорядочивает.

Там рассказали, что военнослужащие Нацгвардии руководствуются разными нормативными актами, в том числе законами о полиции, постановлениями КМУ, уставами и инструкциями. Это требует одновременного применения норм из разных документов.

В ведомстве подчеркивают, что проект закона №10311 предлагает унифицировать эти нормы в одном законе, регулирующем деятельность Национальной гвардии.

Кроме того, в МВД отметили, что согласно постановлению КМУ №1024 от 20 декабря 2017 года, нацгвардейцы могут и сейчас применять резиновые дубинки, электрошоковые устройства, средства принудительной остановки транспорта.

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Действующим законодательством и новым законопроектом определено, что применение мер принуждения – это крайняя мера, которая может использоваться только в четко определенных пределах с предупреждением.

В МВД отмечают, что гвардейцы имели и имеют право применять физическую силу, специальные средства, оружие и останавливать авто для выполнения задач, таких как обнаружение ДРГ, прекращение незаконного обращения оружия или задержание преступников.

В предложенном законопроекте некоторые нормы почти полностью продублированы из Законов Украины "О Национальной полиции", "О Государственной пограничной службе Украины", "О военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины" с учетом особенностей выполнения возложенных на Национальную гвардию задач и функций.

"В целом изменения в закон направлены на детализацию полномочий Национальной гвардии и обеспечение четкого нормативного определения ее деятельности. Закон может претерпевать изменения и дополнения на этапе рассмотрения и принятия", — отмечают в ведомстве.

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