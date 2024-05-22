Рада одобрила соответствующий законопроект.
Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
Верховная Рада 22 мая одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон "О Национальной гвардии Украины" об усовершенствовании правовых основ применения мер принуждения военнослужащими Нацгвардии №10311.
Целью является урегулирование вопросов, связанных с применением военнослужащими Национальной гвардии мер принуждения, в частности, физического воздействия, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники. Отметим, что Нацгвардия и сейчас имеет право применять определенные меры принуждения, однако для этого достаточно четко описаны условия. Законопроектом условия применения значительно упрощаются.
Министерство финансов отметило, что хотя в законопроекте приведен конкретный перечень специальных средств (наручники, сетки для связывания, защитные барьеры, турникеты, резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, средства принудительной остановки транспортного средства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия, водометы, бронемашины без установленного на них штатного вооружения и другие специальные (специализированные) транспортные средства, беспилотные воздушные суда, средства радиоэлектронного противодействия и т.п. и случаи их применения личным составом Национальной гвардии, вместе с тем в материалах к законопроекту отсутствует информация о дополнительной потребности в средствах для Национальной гвардии для обеспечения военнослужащих специальными средствами, а также соблюдения прав и свобод человека.
В частности, в ст. 15 Закона предлагается урегулировать, что военнослужащие Нацгвардии при исполнении полномочий уполномочены использовать и применять следующие меры принуждения:
1) физическое влияние;
2) специальные средства;
3) оружие, вооружение и боевую технику;
4) вооружение воздушных судов.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины вправе применять физическое влияние для:
1) обеспечение личной безопасности и/или безопасности других лиц;
2) пресечение правонарушения;
3) задержание лица, совершившего правонарушение
В частности, военнослужащие имеют право использовать и применять средства ограничения подвижности (наручники, сетки для связывания и т.п.):
- во время задержания лица, совершившего правонарушение;
- при доставке задержанного лица в уполномоченные государственные органы, в случае его отказа идти под охраной;
- к лицу, которое подозревается в совершении уголовного правонарушения и сопротивляется военнослужащему или пытается скрыться;
- если лицо своими опасными действиями может причинить вред себе или другим лицам.
Также они могут использовать средства принудительной остановки транспортного средства:
а) для принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные распоряжения (требования) военнослужащего и/или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте охраняемого Национальной гвардией объекта, нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных и/или других информационных знаков, светофоров и/или других световых сигналов по остановке транспортного средства;
б) если действия водителя транспортного средства создают угрозу жизни и здоровью военнослужащего и/или других лиц;
в) для задержания лиц, совершивших уголовное правонарушение и пытающихся скрыться на транспортном средстве.
Запрещено применение мер принуждения:
- к женщинам с явными признаками беременности, пожилым людям, лицам с выраженными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения такими лицами группового и/или вооруженного нападения или сопротивления или если есть непосредственная угроза жизни или здоровью военнослужащего и/или другого лица , если отразить такое нападение, сопротивление или устранить угрозу другими способами и средствами невозможно;
- в помещениях и на земельных участках, принадлежащих или закрепленных за дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, кроме случаев, когда от главы дипломатического или иного соответствующего представительства (организации) поступит официальными каналами письменная просьба (согласие) применить меры принуждения против правонарушителей.
Напомним, в Минобороны объяснили, у кого не будут забирать автомобили на нужды ВСУ.
Читайте также ведущие новости дня:
- Мобилизация в Украине: с 18 июля повестки будут посылать по почте – что известно
- В Пентагоне объяснили, почему против ударов западным оружием по территории РФ
- В Кривом Роге "ограниченно годный" мужчина дважды отказывался брать повестку: чем все закончилось