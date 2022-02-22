Нацгвардия взяла под усиленную охрану Днестровскую ГАЭС

Правоохранители будут проводить превентивные мероприятия.

Военнослужащие Национальной гвардии Западного оперативно-территориального объединения приступили к выполнению задач по охране Днестровской гидроаккумулирующей электростанции, расположенной в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

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"Усилили охрану объекта нацгвардейцы совместно с работниками полиции. Главной задачей для правоохранителей является надежная защита Днестровской ГАЭС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители будут проводить превентивные мероприятия, в частности, будут патрулировать близлежащую местность, будут вести наблюдения, оценивать обстановку вокруг объекта, будут проверять документы и транспортные средства.

Напомним:

"Укртрансгаз" усилил охрану подземных хранилищ газа (ПХГ) из-за напряженной ситуации в Украине. Компания сотрудничает с Нацполицией и Нацгвардией Украины по обеспечению стабильной работы ПХГ.

14 февраля из-за обострения ситуации вокруг Украины личный состав Национальной полиции переведен на усиленный режим несения службы. 16 февраля Игорь Клименко рассказал о первых результатах усиленного режима.

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