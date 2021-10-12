Начал душить и грабить: в Ивано-Франковске рецидивист напал на женщину прямо на остановке транспорта

Злоумышленник применил физическую силу и отобрал у потерпевшей мобильный телефон.
В понедельник, 11 октября, около 20:00 часов на остановке общественного транспорта и Ивано-Франковске неизвестный мужчина напал на женщину, ограбил ее и сбежал. Потерпевшая обратилась к правоохранителям, которые оперативно разыскали злоумышленника.
"Потерпевшая указала, что на остановке общественного транспорта на нее неожиданно набросился неизвестный мужчина, сдавил руками шею и завладел мобильным телефоном. После совершенного он побежал в неизвестном направлении", — рассказывают в пресс-службе полиции области.
Женщина четко описала злоумышленника и уже через несколько минут патрульные полицейские задержали его недалеко от места, где он совершил разбой.
Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который недавно вышел из тюрьмы за совершение аналогичных преступлений. У него правоохранители изъяли мобильный телефон потерпевшей.
Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении разбойного нападения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
За содеянное задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Правоохранители проверяют прикарпатца на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.
Напомним, закарпатец с психическими заболеваниями внезапно напал и порезал 26-летнего парня в парке.