Начал душить и грабить: в Ивано-Франковске рецидивист напал на женщину прямо на остановке транспорта

Начал душить и грабить: в Ивано-Франковске рецидивист напал на женщину прямо на остановке транспорта

Злоумышленник применил физическую силу и отобрал у потерпевшей мобильный телефон.

В понедельник, 11 октября, около 20:00 часов на остановке общественного транспорта и Ивано-Франковске неизвестный мужчина напал на женщину, ограбил ее и сбежал. Потерпевшая обратилась к правоохранителям, которые оперативно разыскали злоумышленника.

"Потерпевшая указала, что на остановке общественного транспорта на нее неожиданно набросился неизвестный мужчина, сдавил руками шею и завладел мобильным телефоном. После совершенного он побежал в неизвестном направлении", — рассказывают в пресс-службе полиции области.

Женщина четко описала злоумышленника и уже через несколько минут патрульные полицейские задержали его недалеко от места, где он совершил разбой.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который недавно вышел из тюрьмы за совершение аналогичных преступлений. У него правоохранители изъяли мобильный телефон потерпевшей.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении разбойного нападения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители проверяют прикарпатца на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

Напомним, закарпатец с психическими заболеваниями внезапно напал и порезал 26-летнего парня в парке.

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