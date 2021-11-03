"Начал говорить": Гордон рассказал о состоянии Кравчука, который летом перенес операцию на сердце

"Начал говорить": Гордон рассказал о состоянии Кравчука, который летом перенес операцию на сердце

Первый президент Украины находится на реабилитации в Германии.

Журналист Дмитрий Гордон рассказал о состоянии здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука, который перенес операцию на сердце.

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Так, в эфире "Украина 24", он сказал, что Кравчук идет на поправку.

"Он начал говорить, интересуется событиями в Украине — что там пандемия, что происходит... Дай Бог, месяц-два-три и все будет полностью хорошо", — отметил Гордон.

Напомним, что Леониду Кравчуку летом сделали сложную операцию на сердце. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров. Известно, что после операции первый президент Украины даже находился на аппарате ИВЛ и впервые за 30 лет из-за состояния здоровья 24 августа пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины. Впоследствии стало известно, что Леонид Кравчук уехал в Германию на реабилитацию, где находится и сейчас.

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента

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