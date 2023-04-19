"Начал говорить, но ходить не может", – жена избитого на Волыни солдата

Избитый военный ранее получил тяжелое ранение в бою, а с 13 февраля, когда его сочли годным, вернулся на службу.
В среду, 19 апреля, военнослужащего, избитого в воинской части в городе Владимире Волынской области, перевели на лечении в военный госпиталь из Волынской областной больницы.
Об этом сообщила "Суспільному" его жена Татьяна.
Она уточнила, что ее мужа зовут Анатолий Грищук, ему 41 год и он проходит службу в 14-й Отдельной механизированной бригаде.
По словам женщины, инцидент в воинской части произошел еще 8 апреля, теперь избитый военный чувствует себя лучше, придя в себя.
"Он начал говорить, но не может ходить. Врачи говорят, что все наладится со временем, потому что это тяжелая травма головы. Еще на руках много синяков, на спине, на бедре ушибы и на лице", – говорит Татьяна.
Супруга также сообщила, что с первого дня полномасштабного вторжения Анатолий Грищук находился на военной службе. Через три месяца получил тяжелое ранение в бою, а с 13 февраля, когда его сочли годным, вернулся на службу в воинскую часть в город Владимир.
Как рассказал директор областной клинической больницы Николай Галей, военный попал в медицинское учреждение в тяжелом состоянии: находился в реанимационном отделении, затем – в нейрохирургическом. "Сейчас больной в стабильном состоянии, надеемся на полное выздоровление", – сказал он.
В комментарии "Суспільному" спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что офицеру, который, вероятно, избил Анатолия Грищука, 22 года. По ее словам, в феврале 2023 года он совершил смертельное ДТП в городе Владимире и находился в казарме воинской части, где произошло избиение, по решению суда.
Напомним, обстоятельства избиения военнослужащего на территории воинской части в Владимир Волынской области выясняет Государственное бюро расследований. По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер.
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