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"Начал говорить, но ходить не может", – жена избитого на Волыни солдата

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Начал говорить, но ходить не может", – жена избитого на Волыни солдата

Избитый на Волыни 41-летний солдат Анатолий Грищук после госпитализации / Фото: Facebook / Наташа Мендель

Избитый военный ранее получил тяжелое ранение в бою, а с 13 февраля, когда его сочли годным, вернулся на службу.

В среду, 19 апреля, военнослужащего, избитого в воинской части в городе Владимире Волынской области, перевели на лечении в военный госпиталь из Волынской областной больницы.

Об этом сообщила "Суспільному" его жена Татьяна.

Она уточнила, что ее мужа зовут Анатолий Грищук, ему 41 год и он проходит службу в 14-й Отдельной механизированной бригаде.

По словам женщины, инцидент в воинской части произошел еще 8 апреля, теперь избитый военный чувствует себя лучше, придя в себя.

"Он начал говорить, но не может ходить. Врачи говорят, что все наладится со временем, потому что это тяжелая травма головы. Еще на руках много синяков, на спине, на бедре ушибы и на лице", – говорит Татьяна.

Супруга также сообщила, что с первого дня полномасштабного вторжения Анатолий Грищук находился на военной службе. Через три месяца получил тяжелое ранение в бою, а с 13 февраля, когда его сочли годным, вернулся на службу в воинскую часть в город Владимир.

Как рассказал директор областной клинической больницы Николай Галей, военный попал в медицинское учреждение в тяжелом состоянии: находился в реанимационном отделении, затем – в нейрохирургическом. "Сейчас больной в стабильном состоянии, надеемся на полное выздоровление", – сказал он.

В комментарии "Суспільному" спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что офицеру, который, вероятно, избил Анатолия Грищука, 22 года. По ее словам, в феврале 2023 года он совершил смертельное ДТП в городе Владимире и находился в казарме воинской части, где произошло избиение, по решению суда.

Напомним, обстоятельства избиения военнослужащего на территории воинской части в Владимир Волынской области выясняет Государственное бюро расследований. По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер.

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Дата публикации
Просмотры
423
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