Начал резко падать и вспыхнул: очевидцы случайно сняли последние секунды полета самолета на Прикарпатье

Причины авиакатастрофы устанавливаются.

Случайные очевидцы сняли на видео последние секунды полета самолета, который в среду, 28 июля, упал вблизи села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Видео опубликовали в Youtube случайные свидетели трагедии.

Одна из очевидцев происшествия сообщила, что они с компанией отдыхали на реке Прут и заметили, как над ними летает самолет, они решили это снять на камеру.

"Мы приехали отдыхать на реку Прут. Он трижды пролетал над нами на "бреющем полете". Мы приготовили телефоны, чтобы это снять, но на четвертый раз это уже было падение", — написала в комментариях Вита Баланик.

На видео видно, что самолет начал резко падать, потом он вспыхнул и виден черный дым.

Напомним, 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района упал легкомоторный спортивный самолет на частный жилой дом. После падения самолет загорелся, погибли 4 человека.

Также стало известно имя погибшего пилота на Прикарпатье. Это — один самых опытных пилотов Украины Игорь Табанюк. Известно, что в доме, в который врезался самолет на Прикарпатье, были женщина и дети.

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