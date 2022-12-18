"Начала хрипеть, шум из груди, я подумал о легких": во время ракетной атаки житель Кривого Рога спас девочку со сквозным ранением

Российские оккупанты 16 декабря обстреляли ракетами Кривой Рог, одна из них попала в многоквартирный дом. Известно о четырех погибших и более десяти раненых. Одна из них – самая тяжелая – 7-летняя Арина.

Ее спасли причины неравнодушным криворожцам. Историю девочки рассказали "Свои".

Криворожанин Сергей одним из первых оказался на месте прилета российской ракеты. Он помогал доставать людей из-под завалов и отвез в больницу 7-летнюю раненную девочку.

Мужчина именно ехал на работу в своем автомобиле, когда раздался взрыв, он свернул в переулок, где услышал еще один взрыв. Он выскочил из авто и побежал в дом, куда упала ракета.

Там почти никого не было, произошла утечка газа, был дым, но огонь еще не вспыхнул. Люди начали кричать, что все это может взорваться.

"Я услышал, что плачет ребенок. Паренек первый полез на второй этаж. На ступеньках сидел окровавленный мужчина. Пока другие люди пытались его взять под руки и отвести на безопасное расстояние, паренек нашел этого ребенка — девочку, и передал другому. Тот вынес ее на улицу, а я уже у него ее забрал", – рассказывает Сергей.

Было известно, что девочку зовут Арина, ей 7 лет и у нее есть сестренка, которую нужно было еще найти. Арина была в пижаме, а на груди были пятна крови. Девочка жаловалась на боль в руке. Сергей сказал ей, чтобы не двигалась и побежала к автомобилю, но по дороге наткнулась на другую — бусик с мужчиной. Он положил туда ребенка и приказал водителю ехать в больницу.

"Всю дорогу держал ее клубочком. Я же смотрю, у нее грудная клетка вся в крови. Она теряет сознание, приходит в себя, ее лицо, она вся в крови. Там ужас был. Разговаривал, чтобы она не потеряла сознание. еще никто не пропускал, светофоры не работали, такой хаос. Она начала хрипеть, какой-то шум из груди, и тогда я почему-то подумал о легких", — рассказал мужчина.

По приезду в медучреждение он занес девочку на приемную, где ее отвезли в реанимацию, а сам на бусике вернулся на место взрыва.

"Уже были одна или две скорые. Мы разбивали окна в доме, забрали в быстрой носилки, пытались достать из-под завалов кричавшего с самого начала человека. Там начался огонь разгораться на предпоследнем этаже, где сложились плиты. А там же люди были под завалами и газ. Потом появилась полиция. И нас попросили отойти", — рассказал Сергей.

По его словам, из дома вывели девушку, которой на вид было лет 25. Она была в крови и держала на руках маленького ребенка. Впоследствии мужчина узнал, что девочка — это и была сестра Арины. Их всех отвезли в больницу.

7-летняя Арина получила тяжелое сквозное ранение. Обломок залетел спереди грудной клетки и вылетел со спины, задев лёгкие. Девочка была в реанимации.

"Ее ввели в кому, стабилизировали, ей нужна была кровь, забрали ее в хирургию. Я попросил, посмотрите обязательно руку. А врач ответил, что с рукой все хорошо. Похоже, из-за того, что была пробита грудная клетка, рука или отказывала, или ей было тяжело ею двигать", — рассказывает криворожец.

Возле больницы мужчина встретил родителей Арины, но о состоянии их дочери им не рассказал, потому что, по его словам, это была ужасная картина.

"Кто чем мог, тот тем и помогал. Кто боялся, не подходил, кто убегал оттуда, проходил мимо, – объясняет Сергей. – Ребята, первые забежавшие в аварийный дом, прямо по завалам ходили, это было удивительно. Они ходили по дому., пытались узнать состояние людей, потому что не всех можно тянуть, разные травмы есть. Они молодцы", — сказал криворожец.

Кроме Арины и ее сестрички в больницу также попал трехлетний мальчик. Погибли три человека, в том числе полуторагодовалый мальчик. Еще один человек скончался в больнице.

Напомним, российские оккупанты 16 декабря нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, попав в жилой дом.

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