"Начала переставлять слова и часто терять сознание": у студентки в Днепре обнаружили женскую болезнь, которая разрушала мозг

"Начала переставлять слова и часто терять сознание": у студентки в Днепре обнаружили женскую болезнь, которая разрушала мозг

Украинским медикам удалось разобраться в сложных симптомах и поставить верный диагноз.

В Днепре в клинической больнице имени Мечникова спасли 23-летнюю девушку, попавшую в медучреждение с неврологическими расстройствами, в причинах которых не смогли разобраться зарубежные медики. Врачи Мечникова обнаружили проблему, и она касалась заболевания женских органов.

Об этом рассказал генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По его словам, в больницу доставили 23-летнюю студентку Анастасию. Девушка учится в Польше, знает несколько языков.

Не так давно родные Насти стали замечать у нее определенные расстройства. Она стала путать слова.

"Близкие по телефону услышали, что она переставляет слова в предложении и сама не обращает на это внимания. Все это переросло в понижение памяти, самопроизвольное подергивание рук, усиливающееся при волнении. Нарушился сон. Вывод польских неврологов – астенические расстройства. Затем обмороки, эпилептические приступы. После приступов, потери сознания до 10 раз в сутки мама забрала дочь домой и привезла в Днепр в Мечникова", — рассказал Рыженко.

Девушку подробно обследовали и обнаружили тератому (опухоль – Ред.) правого яичника. Хирурги Мечникова провели пациентке лапароскопическую операцию.

"Был поставлен диагноз – аутоиммунный энцефалит, когда опухоль яичника дает страшную картину разрушения головного мозга. После курса лечения Анастасия полностью вернулась к своей жизни – учится, путешествует, познакомилась с парнем. И только опытные врачи Мечникова смогли найти ту ниточку, которая привела к полному человеческому благополучию молодой красивой девушки", — отметил Сергей Рыженко.

Напомним, что в Днепропетровской областной больнице им. Мечникова хирурги спасли беременную 31-летнюю женщину с инсультом. Она попала в медицинское учреждение на позднем сроке.

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