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Началась "большая тактическая перегруппировка": ВСУ показали, как россияне дают деру из котла под Лиманом (видео)

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Началась "большая тактическая перегруппировка": ВСУ показали, как россияне дают деру из котла под Лиманом (видео)

Фото: Associated Press

Россияне, попавшие в оцепление под лиманом "перегруппировываются" и дают деру, бросая технику.

Украинские защитники взяли в окружение россиян в районе Лимана Донецкой области. Понимая близкий конец, ВС РФ начали бежать с позиций.

Видео, как царапают россияне, выложили в Сети украинские защитники.

На кадрах видно, как российские войска помчали с позиций и убегают кустарниками и лесами в сторону оккупированной территории Донбасса. Они бегут "с голыми руками", бросив технику.

"Вторая армия мира" бежит. Пытаются прорваться из котла. Большая тактическая перегруппировка началась", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российские кафиры получили от Путина приказ "ни одного шага назад". Австрийский военный эксперт Том Купер проанализировал ситуацию на фронте в Украине.

ранее мы сообщали, что в район Лимана РФ перебросила группу в составе 7 танков для усиления лиманской группировки. Двое из них попали в ДТП во время марша.

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