Началась новая кибератака на ряд правительственных сайтов

О возможной кибератаке ранее сообщали специалисты.

Во второй половине дня 23 февраля началась новая кибератака на правительственные сайты Украины. Не работают сайты Верховной Рады, Кабинета министров, Министерство иностранных дел.

С трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

Накануне правительственная команда реагирования на чрезвычайные события предупреждала о возможной кибератаке на все украинские интернет-ресурсы. В то же время, по их данным, хакеры планировали на 22 февраля.

Фото: сундуков

Пока официальных комментариев по поводу кибератаки нет.

Как ранее сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о попытках хакеров сломать аккаунты и заблокировать банковские карты всей его семьи. По словам пресс-секретаря Стефанчука, кибератаки проходят из России.

Напомним, мощная кибератака, направленная на государственные сайты, портал "Действие" и онлайн-сервисы государственных банков, которая произошла 15-16 февраля, была крупнейшей в истории Украины. Тогда DDoS-атаки подверглись почти всем украинским банкам, также не работал портал "Действие" и другие сайты госорганов.

СБУ заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак на украинские сервисы. По мнению киберспециалистов, в таких атаках может быть заинтересована только одна страна – Россия.

Впоследствии в Белом доме заявили, что именно РФ стоит за DDoS-аткой на банки и государственные сайты Украины.

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