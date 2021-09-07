Начали болеть и семьи учеников: в школе на Волыни обнаружили вспышку коронавируса

Начали болеть и семьи учеников: в школе на Волыни обнаружили вспышку коронавируса

У шести работников учебного заведения подтвердили коронавирусную инфекцию.

На Волыни обнаружили вспышку коронавируса в школе поселка Турийск. Уже в 6 из 27 работников этого учебного заведения подтвердили COVID-19. Болеть начали также ученики и их семьи.

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Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила главный государственный санитарный врач Волыни Наталия Янко на брифинге в ОГА.

"К сожалению, вспышка получила распространение в семейных очагах, где заболели еще 8 человек, в том числе двое детей в возрасте от 7 месяцев до 7 лет. Все больные находятся на амбулаторном лечении и самоизоляции", — сказала она.

Специалисты подозревают, что такое распространение коронавируса обусловлено тем, что практически все учителя заведения не были вакцинированы. Из 27 работников школы две дозы вакцины получили лишь двое педагогов. Обучение учеников этой школы перевели на дистанционный режим.

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