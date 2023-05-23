Начали ли украинские пилоты тренироваться на F-16 — ответ Воздушных сил ВСУ

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о том, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16.

Учеба украинских пилотов на истребителях F-16 в странах Европы еще не началась. В настоящее время идет подготовка специалистов к началу тренировок.

Об этом 23 мая рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, выехавшие в страны Европы, которые могут нам предоставить площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс и т.д. Самих пилотов, которые уже пилотируют, еще нет", – объяснил Игнат.

По его словам, то, что сейчас сформировалась "авиационная коалиция", — это уже чрезвычайные новости. Некоторые страны будут готовить украинских пилотов, а некоторые уже готовы передавать Украине истребители.

"Таким образом старт дан, решение есть о том, что у Украины будет F-16. Дальше уже технические моменты и процессы", — добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Игнат отметил, что представители Воздушных сил и других структур постоянно контактируют с союзниками Украины. Сегодня идет изучение всех деталей: когда и какие группы поедут на обучение в определенные страны и сколько будет длиться процесс.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось в некоторых странах, в том числе в Польше.

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