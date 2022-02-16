Начали отказывать ноги и руки: во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич

Начали отказывать ноги и руки: во Львове COVID-19 вызвал у 11-летней девочки паралич

COVID-19 девочка перенесла в легкой форме, из симптомов была только потеря обоняния и вкуса.

Во Львове после перенесенного коронавируса у 11-летней девочки начали отказывать руки и ноги.

Об этом сообщает Детская больница Первого медобъединения Львова.

11-летняя Соломия из Львова заболела COVID-19. Болезнь она перенесла в легкой форме, из симптомов была только потеря обоняния и вкуса. Впрочем, через несколько недель у ребенка появилась сильная головная боль, терпение и слабость в ногах и руках — девочка не могла держать даже вилку.

Девочку срочно госпитализировали сразу в реанимацию Детской больницы, где она провела две недели.

Диагноз, который удалось установить ребенку — острый поперечный миелит в шейном отделе позвоночника и спастическая тетраплегия (снижение двигательной активности в верхних и нижних конечностях) с нарушением функций тазовых органов. Это воспалительное инфекционное заболевание спинного мозга, во время которого молниеносно поражаются двигательная ", – рассказали медики.

Они объясняют, что коронавирус запустил ложную работу иммунной системы. Она начала воспринимать клетки спинного мозга как чужеродные, атакуя свой же организм.

Состояние девочки удалось стабилизировать, две недели она пробыла в реанимации и месяц в неврологическом отделении. Ребенку пришлось заново учиться сидеть и ходить

Недавно Соломия побывала на плановом обзоре. Медики говорят, что наконец-то болезнь отступила, развитие осложнения приостановлено, подвижность ножек и ручек восстановлена.

Напомним, что во Львове врачи Первого медицинского объединения сделали сверхсложную операцию 7-летней девочке с тяжелыми пороками сердца.

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