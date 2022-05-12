Начали сотрудничество с оккупантами: троих мелитопольских журналистов исключили из рядов НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины исключил из своих рядов за коллаборационизм журналистов с временно оккупированных территорий Запорожской области.

За предательство из Союза исключили троих журналистов из Мелитополя: Олесю Грусневу, Дениса Дорофеева и Дмитрия Переверзева. Они начали сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе НСЖУ.

Отмечается, что до войны они работали в ТРК "МТВ-плюс". Компания принадлежала нардепу от "ОПЗЖ", а ныне – коллаборанту и предателю Евгению Балицкому. К слову, он объявил себя "губернатором" Запорожской области.

"Еще в первые дни временной оккупации бердянские журналисты, приглашенные захватчиками на "собеседования", удивлялись слишком широкой осведомленности ФСБшников в деталях жизни и профессиональной деятельности каждого из них. Откуда она, выяснилось довольно быстро, когда городу был представлен новоиспеченный руководитель по коммуникации, который, конечно, хорошо знал всех своих коллег", – сообщают в Запорожской областной организации НСЖУ.

Кроме того, НСЖУ публично осудила бердянского журналиста, бывшего главного редактора газеты "Город" и бывшего пресс-секретаря городского головы Бердянска Павла Ищука. Он также намеренно решил сотрудничать с агрессором. В настоящее время, как самопровозглашенный заместитель городского головы, отвечает за коммуникацию со средствами массовой пропаганды и общественностью.

Как сообщалось, россияне на территории оккупированной Розовской территориальной громады ищут желающих разбирать завалы в Мариуполе. Впрочем, здесь люди не могут полноценно зарабатывать деньги. Ведь оплачивают такой труд захватчики не наличными, а пайками.

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