Начались переговоры о договоре безопасности с еще одной страной

Украина проводит переговоры в целом с 8 государствами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.

Украина начала переговоры с Латвией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

Украинскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В состав делегации также вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В четверг, 14 марта, переговоры проводил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

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Стороны наметили содержание соглашения, его ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров.

Украина проводит переговоры в целом с 8 государствами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.

В настоящее время подписаны 7 соглашений безопасности — с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.

"Задачей Украины остается, чтобы каждое такое соглашение укрепляло наше государство, приближало победу и придавало силы международному праву и правопорядку", — говорится в сообщении.

Напомним, Сенат Франции поддержал подавляющее большинство голосов соглашение о безопасности с Украиной.

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