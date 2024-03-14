Начались переговоры о договоре безопасности с еще одной страной

Украина проводит переговоры в целом с 8 государствами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.
Украина начала переговоры с Латвией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.
Об этом сообщили на сайте президента Украины.
Украинскую делегацию на переговорах возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В состав делегации также вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
В четверг, 14 марта, переговоры проводил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.
Стороны наметили содержание соглашения, его ключевые элементы и тематические блоки. Был согласован график дальнейших переговоров.
Украина проводит переговоры в целом с 8 государствами: США, Японией, Румынией, Норвегией, Испанией, Грецией, Финляндией, Латвией и ЕС.
В настоящее время подписаны 7 соглашений безопасности — с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.
"Задачей Украины остается, чтобы каждое такое соглашение укрепляло наше государство, приближало победу и придавало силы международному праву и правопорядку", — говорится в сообщении.
Напомним, Сенат Франции поддержал подавляющее большинство голосов соглашение о безопасности с Украиной.
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