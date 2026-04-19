- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 904
- Время на прочтение
- 2 мин
Глава патрульной полиции Жуков подал в отставку после теракта в Киеве
Начальник патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после скандала с действиями стражей порядка во время теракта в Киеве. Что стало причиной решения — дальше в материале.
19 апреля стало известно, что начальник Департамента патрульной полиции и генерал полиции третьего ранга Евгений Жуков написал рапорт об отставке. Об этом стало известно на брифинге, сообщают журналисты ТСН.
Причиной тому стали недопустимые действия его коллег во время теракта в Киеве 18 апреля.
Отставка чиновника стала следствием действий полиции во время теракта в Киеве 18 апреля, когда полицейские скрылись и бросили людей вместе со стрелком.
«Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с занимаемой должности. Я думаю, так будет справедливо», — заявил Жуков.
По его словам, патрульные полицейские поступили «непрофессионально и недостойно».
«Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено и все руководители будут отвечать за эти поступки», — добавил Жуков.
Глава Национальной полиции Иван Выговский отметил, что Жуков займет «какую-то другую должность», которая, возможно, будет связана с помощью в войне.
Теракт в Киеве: что известно о скандальном видео с полицейскими
Напомним, 18 апреля произошел теракт в Киеве. Во время того, как стрелок шел и расстреливал людей, сотрудники полиции скрылись вместо того, чтобы спасти людей.
Глава МВД Игорь Клименко раскритиковал действия сбежавших с места теракта полицейских:
«Позорное, недостойное поведение. Это стыд для всей системы. Они отстранены, идет расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения по руководителям».
Служебное расследование в отношении сотрудников полиции уже начато.
Кто такой Евгений Жуков
Евгений Жуков — украинский военный, десантник, полицейский, а также начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины. Он занимал должность с сентября 2015 года по 19 апреля 2026 года.
Является генералом полиции 3-го ранга. Ранее командовал отдельной разведывательной десантной ротой 79 ОАЭМБр, был заместителем командира батальона 79 ОАЭМБр. Воевал на Востоке Украины. Имел позывной Маршалл.
Жуков родился в Коломые, 15 июля 1986 года в семье военного летчика. С детства мечтал стать десантником. Окончил Одесский институт сухопутных войск по факультету аэромобильных войск. После этого начал карьеру в армии.
Службу начал с 79-й отдельной аэромобильной бригады, где прошел путь от командира взвода до заместителя командира батальона.
С начала российского вторжения в 2014 году активно участвовал в войне. Участвовал в штурме десятков оккупированных населенных пунктов. В сентябре 2015 года занял должность заместителя начальника Департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины.
11 ноября 2015 получил специальное звание подполковник полиции и возглавил Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины.
У Евгения Жукова есть такие награды:
Орден Богдана Хмельницкого III степени.
Орден «Народный Герой Украины».