Глава патрульной полиции Жуков подал в отставку после теракта в Киеве

Евгений Жуков подал в отставку

19 апреля стало известно, что начальник Департамента патрульной полиции и генерал полиции третьего ранга Евгений Жуков написал рапорт об отставке. Об этом стало известно на брифинге, сообщают журналисты ТСН.

Причиной тому стали недопустимые действия его коллег во время теракта в Киеве 18 апреля.

Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков уходит в отставку. Об этом стало известно 19 апреля.

Отставка чиновника стала следствием действий полиции во время теракта в Киеве 18 апреля, когда полицейские скрылись и бросили людей вместе со стрелком.

«Я как боевой офицер принял решение подать рапорт на увольнение с занимаемой должности. Я думаю, так будет справедливо», — заявил Жуков.

По его словам, патрульные полицейские поступили «непрофессионально и недостойно».

«Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей. Очень позорный случай. Служебное расследование будет проведено и все руководители будут отвечать за эти поступки», — добавил Жуков.

Глава Национальной полиции Иван Выговский отметил, что Жуков займет «какую-то другую должность», которая, возможно, будет связана с помощью в войне.

Теракт в Киеве: что известно о скандальном видео с полицейскими

Напомним, 18 апреля произошел теракт в Киеве. Во время того, как стрелок шел и расстреливал людей, сотрудники полиции скрылись вместо того, чтобы спасти людей.

Глава МВД Игорь Клименко раскритиковал действия сбежавших с места теракта полицейских:

«Позорное, недостойное поведение. Это стыд для всей системы. Они отстранены, идет расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения по руководителям».

Служебное расследование в отношении сотрудников полиции уже начато.

Кто такой Евгений Жуков

Евгений Жуков — украинский военный, десантник, полицейский, а также начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины. Он занимал должность с сентября 2015 года по 19 апреля 2026 года.

Является генералом полиции 3-го ранга. Ранее командовал отдельной разведывательной десантной ротой 79 ОАЭМБр, был заместителем командира батальона 79 ОАЭМБр. Воевал на Востоке Украины. Имел позывной Маршалл.

Жуков родился в Коломые, 15 июля 1986 года в семье военного летчика. С детства мечтал стать десантником. Окончил Одесский институт сухопутных войск по факультету аэромобильных войск. После этого начал карьеру в армии.

Службу начал с 79-й отдельной аэромобильной бригады, где прошел путь от командира взвода до заместителя командира батальона.

С начала российского вторжения в 2014 году активно участвовал в войне. Участвовал в штурме десятков оккупированных населенных пунктов. В сентябре 2015 года занял должность заместителя начальника Департамента патрульной службы Министерства внутренних дел Украины.

11 ноября 2015 получил специальное звание подполковник полиции и возглавил Департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины.

У Евгения Жукова есть такие награды:

