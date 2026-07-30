Начальник колонии превратил заключенных в бесплатных рабочих: что выяснило ГБР

ДБР разоблачило начальника исправительной колонии на Буковине / © Государственное бюро расследований

Реклама

В Черновицкой области руководители колонии заставляли узников бесплатно работать на них и подчиненных. Схема действовала несколько месяцев, пока правоохранители не поймали одного из осужденных во время такой работы вне учреждения.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама

При поддержке Нацполиции работники ГБР объявили подозрение главе Сокирянской колонии №67 и его подчиненному. По данным следствия, с начала 2026 года руководитель учреждения заставлял отдельных заключенных выполнять незаконную работу, а начальник отделения организовывал их выезд за пределы колонии — на частные подворья и другие объекты.

Реклама

Отмечается, что заключенные выполняли разнорабочие доверенности: рубили и пилили дрова, загружали и разгружали древесину, укладывали тротуарную плитку и убирали территории.

«Должностные лица привлекали к работам разных осужденных, чтобы не вызывать подозрений. Таким образом, начальник колонии пытался налаживать личные связи и решать собственные вопросы. Также осужденных использовали для устройства дворов работников учреждения», — выяснили в ГБР.

ДБР разоблачило, как руководство колонии использовало заключенных / © Государственное бюро расследований

Узники полностью зависели от руководства колонии и боялись ухудшения условий содержания, поэтому не могли отказаться от бесплатной работы. Эту схему приостановили 25 июля. Работники ГБР провели обыски и поймали одного из осужденных непосредственно во время такой работы за пределами учреждения.

ДБР разоблачило, как руководство колонии использовало заключенных / © Государственное бюро расследований

В настоящее время начальнику учреждения и его подчиненному сообщено о подозрении в передаче людей с целью эксплуатации, совершенном с использованием служебного положения и уязвимого состояния потерпевших, по предварительному сговору группой лиц и нескольких лиц (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины).

Реклама

ДБР разоблачило начальника исправительной колонии на Буковине / © Государственное бюро расследований

За совершенное подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Процессуальное руководство по делу осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

Напомним, по делу об убийстве 55-летнего врача-хирурга в Подольском районе Киева появились новые подробности. Следователи выяснили мотив преступления: нападавший нанес женщине 17 ударов ножом, поняв, что его признают годным к военной службе.

Новости партнеров