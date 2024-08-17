Покровск готовится к обороне: начальник МВА рассказал о ситуации в городе

В Донецкой области действуют несколько линий обороны с военными бригадами и фортификационными сооружениями, также продолжается эвакуация населения.

Об этом рассказал в эфире Эспрессо начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Он поделился информацией об оперативной ситуации, отметив, что в каждом городе Донбасса закреплены военные бригады и есть планы обороны. По его словам, военные вместе с областной администрацией и инженерными войсками работают над строительством фортификационных сооружений.

Добряк подчеркнул, что несмотря на усилия, численность противника значительно превышает их силы, поэтому иногда украинские военные вынуждены отступать. Он также отметил, что существует вероятность смены тактики врага, который может начать применять артиллерию против населенных пунктов. Ранее применялись ракеты С-300, Торнадо-С или КАБ, но возможно, что в будущем будет использоваться артиллерия.

Он добавил, что процесс эвакуации населения ускорился. Планируется перемещение перинатального центра. На данный момент в общине проживает 60,5 тысячи человек, из которых 46 тысяч — в городе. Из них 4 900 – дети, а к началу полномасштабного вторжения было 13 тысяч детей. Из 60,5 тысячи человек, 15 тысяч являются внутренне перемещенными лицами.

Напомним, Сергей Добряк сообщал, что российские кафиры приблизились к Покровску, расположившись всего в 10 км от города. Местные власти призывают жителей эвакуироваться.

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