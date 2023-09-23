Начальник Южного регионального управления ГПСУ отказался пройти алкотест и вызвал на помощь военных – расследование

Журналисты опубликовали расследование о том, как генерал-майор Сергей Мул отказался пройти тест на алкоголь по требованию патрульных.

Издание "Украинская правда" опубликовало расследование о том, как в ноябре 2022 года патрульная полиция остановила машину, за рулем которой находился начальник Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Мул. После проверки документов, полицейские попросили его пройти тест на уровень алкоголя в крови, однако Мул категорически отказался.

Об этом говорится в расследовании журналиста Михаила Ткача.

Инцидент с остановкой начальника Южного регионального управления ГНСУ Сергея Мула произошел во время комендантского часа в ночь на 14 ноября 2022 года. Мула остановили полицейские в Одессе на Николаевской дороге, проверили его документы и попросили пройти драг-тест, однако он отказался, а полицейскому, который начал составлять протокол, сказал: "Если ты такой принципиальный, рискни". Мул также отказался ехать на осмотр в больницу.

После длительного разговора, споров и местами угроз Сергей Мул кому-то позвонил и впоследствии на помощь генерал-майору приехала группа вооруженных мужчин в военной форме и масках. Один из них снял с автомобиля пограничника номера прикрытия и помог Мулу уехать с места остановки.

К тому же, приехавший за Мулом микроавтобус там же попал в ДТП – врезался в столб во время движения задним ходом.

По словам журналиста Михаила Ткача, опубликовавшего видеозапись с боди-камер полиции, два последовавших после этого рассмотрения дела в суде "развалились".

"Касательно номера прикрытия Мул выиграл первую инстанцию, а патрульная полиция выиграла апелляцию. Мул обратился с ходатайством о возобновлении расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. Какие это обстоятельства – неизвестно, поскольку тексты двух постановлений по делу не опубликованы в реестре. Что касается вождения в нетрезвом виде, Мул предоставил суду результат медосмотра, который якобы был составлен через несколько часов после ЧП, в 5:00. В нем говорится, что чиновник не был пьян за рулем", — рассказал Ткач.

В телефонном разговоре с журналистом Александр Мул отверг все обвинения и рассказал, что ехал в тот день из освобожденного Херсона, прошел все блокпосты, а патруль остановил его за дальний свет фар.

Также он заявил, что никому не звонил по телефону, чтобы повлиять на патрульных.

"Суд все исследовал. Если бы я позвонил по телефону, то информация об этом через пять минут была бы на столе у министра внутренних дел", — сказал генерал-майор на вопрос журналиста.

Кроме того, Сергей Мул спросил журналиста, почему он не на фронте и сколько ему заплатили за этот "заказняк".

"Сколько вам заплатили, господин журналист? И почему вы сейчас не в рядах, не на фронте? А занимаетесь манипуляциями. Вы должны быть на фронте с нами со всеми", – сказал Мул.

Напомним, экс-спикер ГПСУ южного региона Украины Иванна Плантовская, из-за обнаженных фото в соцсетях которой в начале года разразился скандал, обнародовала еще более откровенные фотографии, сделанные на Мальдивах.

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