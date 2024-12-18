Начальника Национальной академии сухопутных войск во Львове уволили с должности

Курсанты академии жаловались на то, что их избивал и унижал начальник курса, а также плохое питание и буллинг.

Приказом министра обороны Украины 18 декабря уволен с должности начальник Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.

Об этом сообщили в Минобороны.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Львов министр обороны Рустем Умеров доложил ему о результатах аудита Главной инспекции Минобороны относительно деятельности Национальной академии сухопутных войск и многочисленных нарушений, выявленных ГИМО.

"Президент поручил немедленно исправить сложившуюся ситуацию", — добавили в Минобороны.

Что известно о ситуации в Национальной академии сухопутных войск во Львове

Ранее нардепка членка ВСК Юлия Яцик сообщила о проблемах в заведении, что было обнаружено во время его проверки.

В частности, все курсанты жаловались на качество питания в столовой.

"Члены ВСК посетили завтрак курсантов, отведали лично некоторые блюда и изъяли образцы продуктов для проведения экспертизы их качества. О выводах поговорим после получения результатов соответствующих экспертиз", — отметила она.

Кроме некачественного питания курсанты академии сообщили о травле, унижении и буллинге, а также отсутствии необходимого лекарства в медпункте, так называемой "ротной кассе" (курсанты были вынуждены походить на различные потребности заведения, как покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.д.).

Кроме того, увольнение курсантам предоставлялось исключительно в случае, если за ними приезжали родители или жена.

Известно, что 69-летний генерал-лейтенант Павел Ткачук являлся начальником Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного в течение 22 лет. В 2010 он был депутатом Львовского горсовета от "Партии регионов", а в 2013 году стал внефракционным.

На местных выборах 2020-го Павел Ткачук прошел во Львовский областной совет как выдвиженец "Слуги народа".

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что студенты в Украине до конца года не смогут оформить онлайн-отсрочку в "Резерв+" и назвали причину.

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