Начальника патрульной полиции Львовщины после скандального подарка любимой отправили в "изгнание"

Из-за подаренного пропуска на проезд по площади Рынок во Львове полицейского понизили в должности и перевели на работу в Ивано-Франковск.

Бывший начальник управления патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко был привлечен к дисциплинарной ответственности после того, как он сделал скандальный подарок своей пассии.

Об этом сообщили в департаменте патрульной полиции Украины в ответ на информационный запрос издания Zaxid.net.

В январе этого года полицейский подарил Василине Софранюк, работающей во Львовском облсовете, красный пропуск для проезда по пешеходной площади Рынок во Львове. Женщина сразу похвасталась полученным подарком в Instagram, распространив соответствующее видео.

Из-за волны возмущения, поднявшейся в соцсетях, Романа Пилипенко отстранили от должности. Было начато служебное расследование.

"К Пилипенко Р. приняты меры дисциплинарного влияния, переведено на низшую должность, а именно заместителя начальника управления — начальника отдела дежурной службы управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области департамента патрульной полиции", — сообщили о результатах этой проверки в Патрульной полиции.

Роман Пилипенко возглавлял патрульную полицию Львовщины более пяти лет.

Обладательница скандального пропуска, который, как сообщили во Львовском городском совете, оказался старого образца и не был действительным, осталась работать во Львове.

Напомним, после скандала ТСН.ua собрал все, что известно о полицейском и его избраннице — помощнице депутата Василине Софранюк (Федюк).

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