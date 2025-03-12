Начальника районного ТЦК обвинили в избиении женщины: что известно

Женщина утверждает, что после обращения в полицию получает угрозы.

Полиция начала расследование конфликта, произошедшего в городе Лозовая Харьковской области между 30-летней местной жительницей и начальником районного ТЦК. Женщина утверждает, что военнослужащий избил ее, находясь в нетрезвом состоянии.

Вечером в среду, 12 марта, в пресс-службе полиции Харьковской области подтвердили этот инцидент.

Полицейские сообщили, что женщина сначала обратилась на линию 102, сообщив о противоправных действиях работника районного ТЦК и СП. На следующий день она написала заявление в Лозовский районный отдел полиции.

“По указанному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время идет досудебное расследование”, — говорится в сообщении.

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Потерпевшая распространила в соцсети видео, в котором утверждает, что начальник Лозовского РТЦК избил ее, находясь в нетрезвом состоянии. При этом она не называет причину конфликта.

Женщина добавила, что со времен АТО занимается волонтерством – шьет форму для наших военных.

В своем видео жительница Лозовой выразила сомнение в том, что полиция должным образом проведет расследование, поскольку, по ее словам, начальник ТЦК находится в дружеских отношениях с правоохранителями и раньше якобы избегал ответственности за правонарушения.

Также женщина утверждает, что после того, как она обратилась по этому поводу в полицию, ей и ее семье поступают угрозы.

Что говорят в областном ТЦК

В Харьковском областном ТЦК и СП сообщили, что по факту конфликта между гражданкой и начальником районного ТЦК назначено служебное расследование.

"Предварительно установлено, что в видеообращении представлены только выборочные фрагменты конфликта, не отражающие полную картину событий", — отметили в военном ведомстве.

В областном ТЦК и СП добавили, что по прибытии на место происшествия полицейских женщина якобы сделала заявление, что претензий к военным не имеет.

“В настоящее время органы Национальной полиции проводят досудебное расследование. Руководство Харьковского ОТЦК и СП способствует следственным действиям, предоставляя все необходимые материалы. Мы убеждены, что правоохранительные органы установят объективные обстоятельства и привлекут виновных к ответственности”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области 10 марта мужчина ранил двух работников ТЦК во время перевозки его в военкомат. Одного из военных госпитализировали.

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