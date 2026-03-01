Начальника ТЦК отстранили от работы: журналист рассказал шокирующие подробности

Военнослужащие ТЦК. Иллюстративное изображение / © Цензор.нет

Начальника районного ТЦК на Закарпатье отстранили от исполнения служебных обязанностей на время служебного расследования. Местный журналист сообщил, что чиновник навеселе пытался мобилизовать работников ремонтной бригады.

Как сообщили в Закарпатском областном ТЦК и СП, расследование проводится в отношении начальника 1-го отдела Хустского ТЦК (Иршавского РТЦК).

В сообщении говорится, что служебное расследование проводится «с целью всестороннего, объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств».

«В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в частности кадрового характера, в рамках действующего законодательства», — отметили в Закарпатском областном ТЦК и СП.

По информации журналиста Виталия Глаголы, в городе Иршаве начальник местного РТЦК Алексей Травов вместе с подчиненными пытался мобилизовать бригаду, которая ремонтировала один из мостов. При себе он якобы имел автомат. Один из рабочих вызвал полицию, но еще до прибытия правоохранителей группа работников ТЦК покинула место происшествия на микроавтобусе.

Журналист со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители Военной службы правопорядка, которые прибыли в Иршаву на следующий день, предложили начальнику ТЦК пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Но он отказался от освидетельствования. Сейчас Алексей Травов якобы находится в больнице.

Напомним, ранее на Житомирщине служащие ТЦК и СП избили мужчину во время ВЛК и не отпускали его домой.Полиция завершила проверку инцидента.