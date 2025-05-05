Начальника ТЦК в Ровенской области отправили воевать после громких откровений

Юрий (Лис) Ковалюк / © из соцсетей

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Начальника ТЦК в Ровенской области Юрия Ковалюка, после громких откровений, отправили воевать.

Об этом пишет издание «Четвертая власть».

«Сейчас, если бы мне предложили должность замкомбрига, я бы даже не задумывался — побежал бы». Такое сказал в общении с журналисткой «Четвертой власти» тогдашний начальник Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилове Юрий (Лис) Ковалюк.

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Интервью вышло 7 апреля, а через три дня, по приказу командующего войсками оперативного командования «Захід», Юрия Ковалюка уволили с должности военкома и назначили на должность заместителя командира воинской части А 4728. Отправили на фронт.

Интервью с Юрием Ковалюком, из-за его громких слов, разошлось разными всеукраинскими медиа и телеграмм каналами. На следующий день после его выхода Ровенский областной ТЦК и СП отреагировал на него.

«Последний ( Юрий Ковалюк — ред. ) по собственной инициативе обнародовал оценочные суждения по поводу мобилизационных мероприятий, «моральной усталости» личного состава и якобы «халатного отношения» к «человеческому ресурсу» в Вооруженных Силах Украины. Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

Юрий (Лис) Ковалюк / © из соцсетей

Уже после публикации интервью Юрий Ковалюк забанил журналистку, а позже сделал свою страницу приватной.

19 апреля у себя на странице в фейсбуке подполковник написал: «Как кто-то хочет полить меня дерьмом, я докладываю меня снизили в должности, я под Каматорском».

Оперативное командование «Захід» объяснило, куда перевели Юрия Ковалюка. Письменный ответ предоставил представитель ОК «Захід» Олег Домбровский. Ответ подписал временно исполняющий обязанности командующего войсками ОК «Запад» Сергей Маленко.

«Приказом командующего войсками оперативного командования „Запад“ от 10.04.2025 года начальник Второго отдела Дубенского РТЦК и СП подполковник Юрий Ковалюк освобожден от предыдущей должности и назначен на должность заместителя командира воинской части А 4728 «. Почему приняли такое решение — не ответили.

К слову, эта военная часть входит в 56 отдельную мотопехотную Мариупольскую бригаду.

Сам Юрий Ковалюк сказал, что его снизили на одну степень до заместителя командира батальона, что это за батальон не уточнил.

«Ребята, вам придется служить в мясных бригадах»

Юрий Ковалюк с 2014 по 2019 был в армии на боевых должностях. В 2017 году его осудили по трем статьям Уголовного кодекса, за преступления в должности командира 2-й роты огневой поддержки 130-го отдельного разведбатальона.

После полномасштабного вторжения с 25 февраля 2022 года возглавлял батальоны Сил территориальной обороны. В 2025 году он стал начальником ТЦК в Радивилове.

При подготовке материала об уголовном деле подполковника Ковалюк был достаточно откровенен.

Юрий (Лис) Ковалюк / © из соцсетей

«Понимаете, я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, что они ложат батальоны. Прямо с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он намного меньше, чем у москалей, и бездумно ложили батальонами… Ну вот, сейчас выплывет Бахмут, Бахмут выплывет», — говорил подполковник.

Юрий (Лис) Ковалюк

Ковалюк также высказался о контрактниках, которым 18-24 года.

«А сын у меня в этом году окончил Львовский торгово-экономический университет. И сейчас ждет, чтобы невеста кончила еще полгода. Ну я его не пущу. Не пущу в армию, это уже, хватит. Сыну 22 года… Сейчас запустили процесс от 18 до 24 лет, миллионниками мы их называем. (Речь идет о «Контракте 18-24» — годовалая служба по контракту для молодежи, во время которой выплачивают 1 миллион гривен, плюс зарплату. После окончания контракта человек может выезжать за границу. — ред.) Ну я детей отговариваю от этого. Отговариваю, говорю: ребята, вам придется служить в мясных бригадах, там живучесть личного состава очень низкая. Спрашиваю, знают ли родители, или не знают. Стараюсь всячески отказать. Ну есть такие фанатики. Хотя, знаете, что тоже нам назначают планы по призыву на контракты. Ну, в принципе, выгодно», — сказал тогда Ковалюк.

Раньше говорилось, что на фронте нужны молодые ребята, поэтому контракты для 18-24-летних — это достойное предложение. Но есть один юридический аспект.