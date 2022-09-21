Начало большой охоты: в России партизаны объявили мобилизацию и призывают жечь военкоматы

Они призывают россиян жечь военкоматы.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Роспартизан".

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"Начало большой охоты. Объявляем мобилизацию. Теперь военкоматы, мобильные агитационные пункты и другие здания Министерства войны — цель номер один для партизанского движения. Готовьте коктейли Молотова, запасайтесь горючим и сухим спиртом и готовьтесь. Цельтесь в помещение с архивами, пусть ищут документы — пусть ищут родителей, мужей и братьев и лично вручают им свои смертные расписки. Отныне ударить военкома — это заслужить уважение движения. А поджечь военкомат — это получить индульгенцию. Единственная оппозиция в России — это партизанское движение. Единственные, кто угрожает нашему благоденствию и безопасности, это те, что зажрались и засиделись в кремлевских хоромах. Не слушайте их гнилые речи. Жгите их, братья, их старые кабинеты. Освобождайте Родину от скверны огнем!", — призвали партизаны.

Напомним, что в США заявили, что США никогда не признают претензии России на временно оккупированные территории Украины. Фальшивые референдумы и мобилизация – признаки слабости, провала России в войне против Украины.

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