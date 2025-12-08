Начало глобальной войны: директор Института нацпамяти предупредил о сценарии 1939 года

Директор Института национальной памяти Александр Алферов

Реклама

Украина находится в начале глобальной войны, если она сейчас не будет остановлена.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал директор Института национальной памяти Александр Алферов.

«Мы сейчас в точке 39-го года раздел Польши. Не больше, не меньше. Та самая завоевательная кампания, только условия немного хуже. Грузия, кусок откушен. Белоруссия находится под условным завоеванием. Молдова с Приднестровьем. Союзников у нас нет. Союзники были тогда. У нас есть партнеры, которые не являются нашими союзниками. И мы это прекрасно понимаем по поведению, которое иногда остается в политических, скажем, кругах», — сказал он.

Реклама

В то же время, по словам Алферова, есть страны, которые понимают ситуацию, а есть страны, которые дальше пытаются получить экономическую выгоду. И здесь можно вспомнить и наши ископаемые, здесь можно вспомнить и пошлины, которые ставятся во время, когда их нельзя ставить. Здесь нужно напомнить о том, что до сих пор не могут нормально определиться, а что делать с активами Российской Федерации, а что с энергоносителями.

«Вот это, этот период, мне напоминает, он, конечно, другой. Мы совсем в другой модели, не можем сказать, что мы находимся как раз там в октябре, ноябре 39-го года. Нет, разумеется. Но мы в начале глобальной войны, если она сейчас не будет остановлена. Поэтому Петр Павел говорит, что нужно останавливать это сейчас», — резюмировал директор Института национальной памяти.

Напомним, ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что соглашение по Украине выходит на финишную прямую.