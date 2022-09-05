Начало и середина недели будут солнечными, а выходные с дождями: прогноз погоды в Украине на 5-11 сентября

Неделя, 5-11 сентября, в Украине будет преимущественно сухой и солнечной, дожди и похолодание придут к нам ближе к выходным, 10-11 сентября.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 5 сентября в стране будет без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 15-20°, на Закарпатье до 25°, в южной части днем 18-23°.

6-7 сентября в Украине будет сухо, лишь 7 сентября на Закарпатье и в Карпатах ожидается небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 4-10°, днем 14-20°, в южной части и на Закарпатье ночью 8-14°, днем (7 сентября и в западных областях) 18-24°.

8 сентября в стране без осадков, 9 сентября в северных, западных, центральных областях, 10 сентября в южной и восточной части будут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-15°, днем 19-25°. 11 сентября на Правобережье ожидаются дожди. Температура в южной части ночью 10-15°, днем 19-25°, на остальной территории 11 сентября ночью 5-10°, днем 17-23°.

В Киеве 5 сентября будет сухо. Температура днем 18–20°. 6-8 сентября в столице будет без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 17-20°. В пятницу, 9 сентября, а также на выходных, 10-11 сентября, в Киев придут дожди. Температура 9 сентября ночью 10-12°, днем 21-22°, 10-11 сентября ночью 8-10°, днем 12-14°.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, большую часть недели мы будем находиться в сухой солнечной погоде, серьезные дожди прибудут в Украину в субботу-воскресенье.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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