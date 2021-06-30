Начало июля будет теплым и дождливым: прогноз погоды в Украине на четверг

Начало июля будет теплым и дождливым: прогноз погоды в Украине на четверг

Местами ожидаются ливни, град и шквалы.

Начало июля будет теплым и дождливым. Так, 1 июля в Украине будет переменно облачная и богатая на осадки погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в Украине, кроме востока и юго-востока, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди. Ветер южный, с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Карпатском регионе 20-25°.

В Киеве 1 июля будет идти кратковременный дождь, гроза, днем град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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