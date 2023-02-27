Начало недели в Украине будет со снегопадами, дождем и гололедицей: прогноз погоды на 27 февраля

Только в северо-западных и юго-восточных областях сегодня осадков не ожидается.

В понедельник, 27 февраля, в Украине ожидаются осадки – в виде мокрого снега и дождя. В большинстве областей, кроме южных и юго-восточных, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает Метеопрог.

В центральных регионах пройдет мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +2...+4°С. В Днепропетровской области облачно, дождь. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +9...+11°С.

В северных областях местами ожидается мелкий мокрый снег. В Киевской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +2...+4°С. В Киеве также мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха ночью около +1°С, днем +1…+2°С.

Южный регион Украины: в Одесской и Николаевской областях пройдут дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +9...+11°С. В Крыму облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11°С, днем +16…+18°С.

Восточный регион Украины: в Харьковской области облачно, дождь. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +1...+3°С.

В Луганской и Донбассе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7°С, днем +11...+14°С.

В большинстве западных областей ожидается снег, в Карпатах местами сильный снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...0°С, днем -1...+2°С.

Напомним, на Закарпатье в районе поселка Большая Добронь в ночь на 27 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 2 км.

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