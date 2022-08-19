"Начало нового этапа столкновений между Украиной и Россией": эксперт спрогнозировал, что будет дальше с Крымом

Взрывы в Новофедоровке не были случайным событием – это начало нового этапа столкновений между Украиной и Россией.

Это значит, что теперь оккупанты в Крыму не смогут спать спокойно, поскольку украинские войска постепенно передвигаются поближе к черноморскому побережью.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

По его словам, первые "хлопки" в Новофедоровке были ударом по самой главной авиационной базе в Крыму, в результате чего уничтожены как минимум девять военных самолетов. Там прогремели мощные взрывы, похожие на грибы – так могут взрываться, например, авиабомбы.

"Взрывы в Новофедоровке не были случайным событием — это начало нового этапа столкновений между Украиной и Россией. Теперь Крымский полуостров, по крайней мере степная его часть, плюс Саки — под угрозой удара", — отметил Соскин.

Эксперт объясняет, что теперь оккупанты в Крыму не смогут спать спокойно, поскольку украинские войска постепенно передвигаются поближе к черноморскому побережью. России придется переместить свои боевые ресурсы, в частности все свои боевые самолеты и склады, подальше.

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"Если Украина достала в Саки, значит, может добраться и до базы в Севастополе. А это уже будет катастрофа", — подчеркнул политолог.

Соскин подчеркнул, что взрывы в Крыму не были "одноразовой акцией" — война уже пришла на полуостров.

"Как рассказывают местные жители, в километре от места взрыва даже слетели крыши с домов. Были пострадавшие. Сразу же образовались очереди на Крымский мост из желающих покинуть полуостров. Люди больше не хотят там отдыхать", — рассказал Соскин.

По его словам, это несколько таких ударов – и Крым будет практически безлюдным.

"Россияне туда ездить отдыхать уже не будут, а значит, остатки денег, которые Крым получал, исчезнут. Полуостров просто станет зоной боевых действий", — предполагает эксперт.

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Соскин убежден, что Россия будет реагировать на события в Крыму так же, как на потопление крейсера "Москва" или освобождение острова Змеиный – оккупанты будут больше бомбить украинские города, произойдет усиление и расширение войны.

"Последние события свидетельствуют о том, что Россия не может достичь какого-либо ощутимого результата нигде: ни в Херсонской, ни в Запорожской, ни в Харьковской областях. Разве что чуть-чуть, на 10 км, продвинулись вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески. И все. Поэтому единственное, что может в этой ситуации Россия – эскалировать уровень боевых действий и нанести удар по Киеву с территории Беларуси. Николаев, Запорожье, Марганец, Никополь, Харьков – эти города Россия и так непрерывно бомбит. При этом россияне завозят С-300 и С-400 в Беларусь, соответственно, могут попытаться ударить с белорусской территории по Киеву и Львову", – говорит эксперт.

Соскин убежден — если будет нанесен удар по Киеву или Львову, то ответный будет удар по Беларуси (по Гомелю – однозначно) и по приграничным российским городам, в частности Белгороду, Брянску, Курску. То есть, война зайдет на территорию России. Украинские войска пойдут на Гомель и все пограничные города РФ.

Напомним, Соскин также заявил, что мира до конца года не будет, война продлится 10-15 лет в разных формах, а украинская армия будет воевать на других территориях, в частности Беларуси, по всей границе с РФ, на Кубани и Северном Кавказе. Запад уже не может позволить Украине проиграть, потому что на очереди будет разгром Франции, Германии, Великобритании и США.

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