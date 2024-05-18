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Начало работы приложения Резерв+, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 18 мая 2024 года

Начало работы приложения Резерв+, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 18 мая 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Минобороны запустило работу приложения "Резерв+": где скачать Читать далее –>
  • Захватчики атаковали Украину ударными БпЛА Читать далее –>
  • Устали ждать: военные говорят, что на фронте западной помощи до сих пор нет Читать дальше –>
  • США не разрешали Украине использовать свое оружие для ударов по России — Белый дом Читать далее –>
  • Представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно .

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