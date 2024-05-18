Начало работы приложения Резерв+, ночная атака БпЛА: главные новости ночи 18 мая 2024 года

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Минобороны запустило работу приложения "Резерв+": где скачать Читать далее –>

Захватчики атаковали Украину ударными БпЛА Читать далее –>

Устали ждать: военные говорят, что на фронте западной помощи до сих пор нет Читать дальше –>

США не разрешали Украине использовать свое оружие для ударов по России — Белый дом Читать далее –>

Представителям ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно .

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