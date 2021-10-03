Начало раскручивать на дороге: под Днепром водитель легковушки на полной скорости влетел в отбойник

Начало раскручивать на дороге: под Днепром водитель легковушки на полной скорости влетел в отбойник

В результате чего водитель не справился с управлением, сейчас неизвестно.

В Каменском Днепропетровской области 2 октября произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водителя легковушки занесло на дороге, после чего он врезался в отбойник.

Об этом пишет "Информатор".

Как стало известно, происшествие случилось на улице Репина в районе Среднеднепровской ГЭС. Там водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, в результате чего автомобиль на скорости начало "носить" из стороны в сторону по дороге. После чего авто влетело в отбойник и развернулось.

В аварии пострадали водитель и пассажир Mitsubishi. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

На месте происшествия работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что в Днепре водитель грузовика сбил и протащил за собой мужчину.

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