"Началось, как в Донецке": в Николаевской области во время военных учений снаряды разорвались возле села (видео)

"Началось, как в Донецке": в Николаевской области во время военных учений снаряды разорвались возле села (видео)

В результате инцидента никто не пострадал.

На полигоне "Широкий Лан" под Николаевом во время военных учений "Cossack Mace-2021" снаряды с Т-64 взлетели и разорвались возле села и на территории частного домохозяйства. Никто не пострадал.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

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Предварительно известно, что во время заключительной части учений "Cossack Mace-2021" 22 июля военные 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы проводились стрельбы из танков Т-64 в движении. Некоторые снаряды разорвались вблизи населенного пункта, а один во дворе частного домовладения.

Как отмечается, в результате взрывов травмированных и пострадавших нет. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, назначена проверка, в ходе которой должны будут установлены и привлечены к ответственности.

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На видео, опубликованном местным изданием Novosti-n, мужчина говорит, что инцидент произошел утром 22 июля.

"Сегодня день у нас начался, как в Донецке. Вот залетел снаряд в огород ... Осколки ...", — говорит местный мужчина.

Напомним, в Украине прошли международные учения "Си Бриз-2021", которые в этом году стали самыми масштабными по количеству стран-участниц. Военные тренировались одновременно на море, на суше и в воздухе.

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