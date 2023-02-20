Началось ли уже новое широкомасштабное наступление россиян в Украине: эксперт ответил

У России сегодня уже нет того ресурса, который был по состоянию на 24 февраля 2022 года, говорит эксперт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, началось ли уже широкомасштабное наступление россиян в Украине и будут ли действия оккупантов еще более ощутимыми.

"Мне очень нравится название "широкомасштабное наступление". Что имеется в виду? Речь идет об использовании всех родов войск во время наступательных действий по широкому фронту, то есть это действительно какие-то большие боевые действия, которые будет совершать страна-агрессор. Но я не могу сказать, что сейчас происходит действительно широкомасштабное наступление, большое, эпическое. Почему? Потому что в России сегодня уже нет того ресурса, который был по состоянию на 24 февраля 2022 г. Кроме этого, у России нет возможности совершать наступательные действия по широкому фронту", — сказал Коваленко в интервью OBOZREVATEL.

Эксперт рассказал, что нужно россиянам для ведения наступления.

"Мы можем рассмотреть каждый отдельный плацдарм. Например, Запорожская область — это фронт почти на 100 км. Вопрос: может ли сегодня эта группировка российских оккупационных войск, которая расположена в Запорожской области, обеспечить наступление протяженностью фронта в 100 км? Нет! Потому что нужно обеспечить каждый участок фронта необходимым количеством подразделений, чтобы они совершали эти наступательные действия, чтобы была поддержка артиллерии, пропорциональное обеспечение боекомплектом, материально-техническое обеспечение, авиацию также нужно использовать для этого в большом количестве", — резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наступление России уже началось. Он отметил, что российские атаки происходят сразу в нескольких направлениях и призвал Запад скорее предоставить Украине необходимое вооружение.

Отметим, что экс-глава Службы внешней разведки генерал армии Николай Маломуж считает, что у РФ нет такого ресурса для наступления, как это было 24 февраля 2022 года.

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