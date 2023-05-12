Нужны запасы крови: украинцев призвали помочь спасать героев

При тяжелых ранениях жизнь бойца часто зависит от наличия крови сейчас, рядом и в достаточном количестве.

Каждый украинец сможет помочь будущему контрнаступлению, став донором крови для раненых военных.

К этому призвал Украинский центр трансплант-координации.

"Для успешного наступления нужно не только вооружение. Нужна кровь, чтобы спасать героев. Нужны надежные и постоянные запасы крови и ее компонентов, чтобы каждый нуждающийся в соответствующей медицинской помощи получил ее вовремя и достаточно", — пояснили в центре.

Приобщиться к донорству и сдать кровь просто. Для этого можно выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

Как и где можно сдать кровь

Если вы живете в большом городе, то позвоните по телефону в местный центр крови и запишитесь на определенный день и время. Актуальные телефоны центров крови по этой ссылке.

Если вы живете в деревне или небольшом городке, и центры службы крови расположены далеко, то позвоните в центр крови или в ближайшую районную больницу. Там можно выяснить, когда выездная бригада, которая производит забор крови, будет работать именно в вашем регионе. Актуальные телефоны центров крови по этой ссылке.

"Если вам сложно оторваться от работы, а среди ваших коллег много единомышленников, так же готовых поделиться кровью с ранеными героями – можно организовать день донора в своем офисе", – посоветовали в центре трансплант-координации.

Как организовать день донора в офисе

Об алгоритме, как организовать день донора и пригласить выездную бригаду в офис, можно узнать по этой ссылке.

Если вы хотите получать информацию, когда именно потребуется кровь вашей группы и резус-принадлежности, можно записаться в онлайн-реестры доноров крови.

"Помним: при тяжелых ранениях жизнь бойца часто зависит от наличия крови сейчас и рядом, и в достаточном количестве; кровь одного донора может спасти трех человек; но бывает так, что одному раненому нужна кровь трех доноров – чтобы спасти жизнь и довезти воина в операционный блок", – отметили в центре.

По ссылке размещена информация об ответственном донорстве и ответах на вопросы, которые могут возникать при подготовке к сдаче крови и после этого.

Напомним, контрнаступлений в Украине может быть несколько, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он надеется, что войну удастся завершить до зимы.

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