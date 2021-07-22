Начался "бунт": из аэропорта Батуми более 12 часов не могут вылететь украинцы

Начался "бунт": из аэропорта Батуми более 12 часов не могут вылететь украинцы

Вылет самолета в Харьков несколько раз переносился.

С курортного города Батуми в Харьков больше 12 часов не могут вылететь украинцы. Рейс задерживается из-за неисправного самолета.

Об этом со ссылкой на одного из пассажиров сообщает "Суспільне".

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Самолет компании SkyUp Airlines должен был вылететь из Батуми еще вечером 21 июля. Однако рейс перенесли на 12:00 следующего дня.

"Вечером мы прошли контроль, сотрудники аэропорта подошли к стойке для того, чтобы совершить посадку, люди стали в очередь, но сотрудники ушли. На сайте Харьковского аэропорта мы увидели, что наш рейс прилетает на час позже, из этого мы поняли, что наш рейс задерживается", — рассказала пассажир рейса Александра Буракова.

Позже туристам выдали новые посадочные талоны и сообщили, что самолет — неисправен. В связи с чем за украинцами должен был прилететь около шести утра другой борт из Киева. На время ожидания их заселили в отель. Однако сделала это администрация только после жалоб.

"Около четырех утра, когда мы увидели, что на табло Харьковского аэропорта снова изменилось время прибытия нашего рейса, начался небольшой "бунт", снова требовали отвести нас в гостиницу. Поспали мы три часа. За все время с девяти вечера нас кормили только один раз гамбургером", — добавила женщина.

Она также подчеркнула, что самолет из Киева за ними не прилетел, а возвращаться домой они все же должны были бортом, который ранее считался "неисправным". Около 11:00 украинцы снова пришли в аэропорт Батуми и продолжили ждать своего вылета.

Напомним, что в аэропорту Бодрума были заблокированы около 1000 человек. Вылета домой люди ждали больше восьми часов. В результате самолет с украинцами покинул аэропорт только поздно ночью.

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