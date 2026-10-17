Укрытие / © Associated Press

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Во время обстрелов знание о расположении ближайшего укрытия становится жизненно важным. Помимо основного безопасного места, специалисты советуют заранее сориентироваться на местности и знать несколько дополнительных вариантов поблизости.

Об этом сообщает «АрмияInform».

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Вся актуальная информация о защитных сооружениях размещена на официальных ресурсах местных органов власти, а также в приложении «Дия». В разделе «Незламность» доступна удобная интерактивная карта, с помощью которой можно быстро найти ближайшее укрытие, узнать подробности о нём и сразу проложить маршрут. Карту также можно скачать на смартфон для использования без доступа к интернету.

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Стоит лично проверить укрытие

Эксперты рекомендуют не ограничиваться лишь поиском в Интернете, а по возможности лично осмотреть убежище. Важно собственными глазами увидеть вход, оценить время в пути, убедиться в отсутствии препятствий и проверить наличие информационных табличек с контактными данными. Оптимально иметь в запасе как минимум два разных маршрута к разным убежищам.

Если во время тревоги укрытие оказалось закрытым, следует попробовать позвонить по номеру ответственного лица, который должен быть указан на дверях. Если же связаться не удается, ждать у дверей опасно. В такой ситуации нужно немедленно направляться в другое безопасное место — подземный переход, станцию метро или подходящий подвал.

«Чего точно не стоит делать — умалчивать о таких фактах. О закрытом укрытии необходимо сообщить в соответствующие службы. В полицию по номеру 102 или спасателям по номеру 101. В случае чрезвычайной ситуации также можно воспользоваться единым номером экстренной помощи 112», — отмечается на сайте.

По возможности стоит обратиться в местную администрацию. Если это безопасно, желательно зафиксировать факт отсутствия доступа на фото или видео, указать точный адрес, дату и время происшествия.

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Напомним, что во время воздушной тревоги в укрытие следует брать в первую очередь вещи первой необходимости, а не документы, ведь большинство из них сейчас доступно в электронном формате. Инструктор по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Молодан советует иметь при себе воду, еду, лекарства и теплую одежду, чтобы быстро добраться до безопасного места и пережить пребывание там.

Ранее сообщалось, что в Украине установят 135 первичных мобильных укрытий на территории 28 пунктов пропуска через государственную границу и на подъездных дорогах к ним.

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