Мирные переговоры в Абу-Даби 11 ноября

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Сегодня, 11 ноября, проходит второй день мирных переговоров о прекращении войны в Украине с участием Украины, России и посредничества США. Мирные переговоры стартуют в 10.00 по киевскому времени. Они проходят в Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратах.

ТСН.ua будет оперативно сообщать о ходе переговоров и новых заявлениях.

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Второй день мирных переговоров в Абу-Даби

В 10:38 глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил о начале второго дня мирных переговоров в Абу-Даби.

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«Начинаем второй переговорный день. Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами. Работаем», — пишет Умеров.

Второй день мирных переговоров должен начаться 11 ноября в 10.00 по киевскому времени.

Как Россия использует переговоры в Абу-Даби

Главным достижением первого раунда стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». В то же время предложения Украины по энергетическому и черноморскому перемирию остались без согласия России, поскольку глава российского МИД Сергей Лавров вновь повторил требования относительно новой архитектуры безопасности в Европе с учетом интересов Кремля.

По мнению аналитика Марии Золкиной, Москва пытается навязать США требования, которые фактически дублируют ультиматум Кремля к НАТО декабря 2021 года о возвращении к границам 1997 года. Россия рассчитывает, что спецпредставитель США Джаред Кушнер, оформивший эти идеи в «пять основных принципов» взаимодействия безопасности, привлечет Белый дом к концепции крупного соглашения. При этом уступки будут требоваться не только от Украины, но и Европы.

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Стратегическая цель Владимира Путина состоит в расколе между США и Европой и внесении противоречий внутрь европейского блока. Создавая иллюзию возможности большой сделки, Кремль затягивает время и рассчитывает чужими руками похоронить договоренности.

Ситуация для Дональда Трампа усугубляется результатами выборов в Конгресс, где заработает демократическое большинство. Теряя рычаги во внутренней политике — в частности по вопросам миграции, здравоохранения и образования — Трамп становится более уязвимым в отношениях с геополитическими оппонентами и стремится достичь хотя бы псевдоуспехов на внешнеполитической арене, чем и пользуется Путин.

Несмотря на демократическое большинство в Конгрессе, восстановление масштабных пакетов военной помощи Украине остается маловероятным. Основные усилия демократов будут направлены на расследование действий Трампа и защиту санкционного режима против России. Новое финансирование для Киева возможно разве что как предмет сложных внутриполитических торгов и бюджетных компромиссов между Трампом и Конгрессом.

Что пишут европейские СМИ о переговорах

Французское издание Le Monde пишет, что переговоры в Абу-Даби зашли в тупик и пока не принесли результатов. Хотя Владимир Зеленский назвал дискуссию «конструктивной», стороны не достигли ощутимого прогресса за четыре часа обсуждений из-за категорического неприятия Москвой идеи прекращения огня.

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В то же время, администрация Дональда Трампа позитивно оценила сам факт проведения встречи, а госсекретарь Марко Рубио подчеркнул исключительную роль США как единственного посредника.

Американскую сторону на переговорах представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, продвигающие идею экономического сотрудничества с РФ и создание новой архитектуры европейской безопасности с учетом российских интересов. В частности, обсуждались соглашения в энергетическом секторе, закупка российского дизеля. Такая риторика Вашингтона восходит к стремлению Владимира Путина ослабить НАТО и восстановить сферу влияния на территории бывшего СССР.

Подход Белого дома вызвал острую критику среди американских демократов и политиков. Будущий глава комитета Сената по международным отношениям Крис Кунс и эксперты отметили, что переговорщики Трампа могут спешить с призывами к миру из-за усиления контроля со стороны Конгресса. Сенатор также призвал привлечь к ответственности лиц, чьи действия ослабили оборону Украины, в частности, Илона Маска и главу Пентагона Пита Хегсета.

Германия, Франция и Великобритания выразили обеспокоенность тем, что США могут пойти на преждевременные уступки Кремлю ради быстрого соглашения. Комментируя позицию США, украинский президент подчеркнул, что его главной задачей является защита интересов Украины и привлечение международных союзников в переговорный процесс, а не попытки сделать американского президента счастливым.

Заявления Зеленского после первого дня переговоров

Напомним, первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и РФ президент Владимир Зеленский оценил как конструктивный и содержательный. Ключевым достижением первой сессии стала договоренность о предстоящем масштабном обмене пленными, процесс согласования которого возглавил Кирилл Буданов.

По данным СМИ, глава украинской делегации будет вести диалог, в частности, с представителем ФСБ Дмитрием Минаевым, подразделение которого ранее стояло за организацией неудачного покушения на самого Буданова.

Глава украинского МИД Андрей Сибига передал партнерам предложения по перемирию в Черном море и энергетике, определив ключевыми приоритетами Киева реальное прекращение огня, гарантии безопасности и организацию встречи президентов Украины и РФ.

В свою очередь, источники в украинской делегации категорически опровергли слухи в СМИ о том, что американская сторона якобы предлагала «картографическую хитрость» с изменением административных границ Донецкой и Луганской областей ради формального «контроля» РФ над Донбассом.

Российская сторона продолжает выдвигать ультимативные условия для достижения мира. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг призывы Евросоюза к немедленному прекращению огня и заявил, что урегулирование войны возможно только после согласования новой глобальной архитектуры безопасности. В то же время, спецпредставитель США Джаред Кушнер отметил, что Кремль выражает готовность к миру при определенных условиях, но в то же время ставит под сомнение реальную готовность к этому Украины и Европы.

Что было во время первого дня переговоров в Абу-Даби

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались двухдневные трехсторонние мирные переговоры об окончании войны с участием Украины, США и РФ, а также европейских партнеров. Украинскую делегацию возглавили Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Приоритетами Киева определены прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и решение гуманитарных вопросов. Перед началом трехстороннего этапа украинская сторона провела координационную встречу с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО, Еврокомиссии и спецпосланниками США.

Первый день переговоров длился около четырех часов. Участники обсудили гарантии безопасности Украины, Европы и РФ, а также вопросы прекращения боевых действий. Источник в украинской делегации опроверг информацию о том, что американские переговорщики якобы предлагали изменить административные границы Донецкой и Луганской областей. Переговоры возобновятся утром 11 ноября в 10.00 по киевскому времени.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф по итогам встречи союзников заявил о полном согласовании общей позиции. Он подчеркнул, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также давать ей действенные гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ход переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом, подчеркнув настроенность на деэскалацию и реальный мир при аналогичной позиции РФ. Также рассматривается возможность проведения встречи Зеленского со спецпосланниками Дональда Трампа после завершения раунда в Абу-Даби, в частности, сообщалось о возможном визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.

Кроме Украины и США на переговорах присутствует российская делегация. Наблюдатели и представители украинской стороны отмечают, что впереди сложная работа: Давид Арахамия заявил, что Украина ожидает конкретных результатов скорее второго раунда переговоров, чем первого.

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