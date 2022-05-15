"Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить "Евровидение-2023" – Ткаченко о победе Kalush Orchestra

"Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить "Евровидение-2023" – Ткаченко о победе Kalush Orchestra

Победителем "Евровидения" в 2022 году стала группа Kalush Orchestra.

После грандиозной победы Kalush Orchestra на международном песенном конкурсе государство уже начинает размышлять, "где в Украине будем проводить Евровидение-2023".

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram утром 15 мая.

"Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023. Это одна из первых побед, самая большая – впереди", — отметил Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что никто не сомневался в победе Kalush Orchestra на "Евровидении-2022".

"Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не терять никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир!", — добавил Ткаченко.

Напомним, что группа Kalush Orchestra одержала для Украины победу на конкурсе "Евровидение-2022" с большим отрывом от конкурентов. В общей сложности в сумме баллов от зрителей и жюри Kalush Orchestra получил 631 балл, на втором месте оказалась Великобритания с суммой баллов 466, тройку лидеров закрывает Испания с баллами – 459.

Как сообщалось, группа Kalush Orchestra выпустила эмоциональный клип на победную песню Stefania.

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