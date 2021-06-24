Начинается с симптомов отравления: как понять, что вы подхватили "индийский" штамм коронавируса

Медики говорят, что если вы заболели, коронавирусную температуру необходимо сбивать с первого дня.
"Индийский" штамм Covid-19 имеет симптомы отравления. Все остальные симптомы схожи с обычным протеканием коронавирусной болезни.
Об этом на своей странице в соцсети написал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.
По его словам, новый штамм коронавируса очень быстро распространяется в коллективах и семьях. А одной дозы вакцины недостаточно для того, чтобы избежать заражения.
"Одна доза вакцины не является гарантией того, что вы не заразитесь вирусом. Для тех, кто уже переболел Covid-19 и имеет антитела, шансы снова заразиться очень малы. Но есть еще много тех, кто не сталкивался с вирусом, поэтому им нужно быть максимально осведомленными", — пояснил Тарас Жиравецкий.
Он добавил, что в случае появления симптомов, необходимо сразу делать ПЦР-тест. Если же он окажется положительным, температуру необходимо сбивать с первого дня заболевания. Также нужно соблюдать условия самоизоляции и не заниматься спортом минимум месяц.
Напомним, что "индийский" штамм коронавируса уже зафиксировали в Украине. Заболели женщина и ее ребенок. Они недавно вернулись из России.