"Начинается удушье, падает сатурация": врач рассказала, как быстро "легкий" коронавирус переходит в тяжелую форму

Течение коронавируса сейчас изменилось.

Раннее лечение коронавируса обязательно, ведь "Дельта"-штамм, который сейчас доминирует в Украине, очень быстро развивается и тяжелая пневмония может развиться за считанные часы.

Об этом заявила главный врач Николаевской областной больницы Светлана Федорова, сообщает издание "Николаевские новости".

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"Мы все знаем, что сейчас коронавирус мутировал. Я считаю что мутировавший несколько раз Дельта-штамм — очень быстро развивается. Поэтому если раньше в первой волне до тяжелых пневмоний и до дыхательной недостаточности люди доходили за 7-10 суток, то сейчас это могут быть считанные часы", – сказала она.

Врач отметила важность раннего лечения коронавируса. Она пояснила, что при нынешней волне пандемии кашель, высокая температура не такие, как были раньше, поэтому пациенты часто не обращаются к медикам и не лечатся.

"А на 3 и 4 сутки начинается духота, падает сатурация и человек только тогда начинает лечение и может дойти до реанимационного состояния", — подытожила Федорова.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Читайте также:

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