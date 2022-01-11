Начинайте с этого каждый новый день: Эпифаний рассказал, какая полезная привычка способна изменить жизнь

Начинайте с этого каждый новый день: Эпифаний рассказал, какая полезная привычка способна изменить жизнь

Эпифаний говорит, что, начиная каждый день с благодарности, вы начнете ценить жизнь.

По случаю Международного дня "спасибо" предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний обратился к украинцам, заметив, что благодарность может изменить жизнь, наполнить ее смыслом, добром и светом. Митрополит призвал украинцев начинать свой день с благодарности.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, вероятно, потому, что праздник неофициальный, некоторые могут считать его несерьезным. Впрочем, важен повод еще раз задуматься над тем, как обычное слово "спасибо" способно изменить жизнь, наше отношение к нему, наполнить его смыслом, добром и светом.

"Быть благодарным – значит быть счастливым, чувствовать любовь. Благодарность – это свет, который согревает душу и обладает такой мощной силой, что просто не может удержаться внутри. объятий, иногда даже забирает слова, но сияние душевного благодарственного тепла всегда говорит больше любых высказываний", — заметил митрополит.

В этой связи настоятель ПЦУ Эпифаний советует начинать свой день не с планирования обыденных дел, а с благодарности. Ведь, по его словам, сила благодарности очень велика.

"Из благодарения Богу за новый день, за каждое дыхание, каждый удар сердца – своего и ваших ближних, за всех людей, которых Господь посылает в вашу жизнь. Поблагодарите за все, что у вас перед глазами и вокруг вас, за все, что ожидает впереди и за то, что уже случилось в прошлом. Начиная каждый день с благодарности, вы измените и собственное отношение к жизни, начнете замечать хорошее, и главное – ценить ее", — написал он.

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