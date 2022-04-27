Начисление пенсий в 2022 году: украинцев ждут новые выплаты

Начисление новых пенсий 2022 года: кто может ждать выплаты / Pexels

Отныне в Украине члены семей пропавших без вести из-за войны могут получить пенсию в случае потери кормильца. Читайте в материале ТСН.ua, кто может ее получить и как это сделать.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины. Сейчас с 24 февраля 2022 года в Украине пропавшими без вести числятся более 2 тысяч человек.

Кого считают пропавшим без вести

Согласно закону Украины "О правовом статусе пропавших без вести", члены семей таких лиц могут подать заявление о розыске родственника в полицию. Именно с даты подачи такого заявления человек считается пропавшим без вести.

Кто будет получать пенсию в случае утраты кормильца

Через месяц с даты внесения информации об исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований члены его семьи получают право на пенсию в случае утраты кормильца. Выплаты могут получать:

дети пропавшего без вести в возрасте до 18 лет;

дети такого лица в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся на дневной форме обучения (до его окончания);

дети такого лица в возрасте до 23 лет, являющиеся сиротами;

родители, муж/жена лица, если они достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью;

муж/жена (в случае отсутствия родителя — дедушка или бабушка, брат или сестра кормильца независимо от трудоспособности и возраста), которые не работают, потому что ухаживают за ребенком (до достижения им 8 лет) такого лица;

супруг, родители пропавшего без вести, если в результате этого они потеряли источник средств к существованию.

Пенсия при потере кормильца будет выплачиваться до тех пор, пока человек находится в таком статусе. Выплаты не будут зависеть от страхового стажа пропавшего без вести лица.

Для получения пенсии в случае потери кормильца членам семьи пропавшего без вести необходимо обратиться в Пенсионный фонд онлайн или лично.