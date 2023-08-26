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Начмед получил строгий выговор за то, что попросил заменить китайские турникеты

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Начмед получил строгий выговор за то, что попросил заменить китайские турникеты

Фото facebook.com/korchynskaoksana

По словам майора медицинской службы, "поднялся большой кипиш". Было два депутатских обращения в командование подразделения, но всю ответственность за некачественные материалы переводили на самого Шевчука.

Майор медицинской службы 82-й ОГШБр Антон Шевчук отказался принимать китайские турникеты, которые считают некачественными и в ответ получил от руководства выговор.

Об этом стало известно в Twitter и передает "Украинская правда".

"Как только я прибыл в бригаду в конце апреля, я спросил у начмеда того времени — что по аптечкам. На что было сказано, что аптечки выданы, в каждой по два турникета, проблем нет.

...я проверил аптечки и увидел китайские турникеты с немецкой наклейкой и литовской инструкцией – это меня немного прибило… Некоторым ребятам, которые на тот момент уже выполняли задание, я заменил турникеты из запасов бригады", – рассказал медик.

Шевчук отмечает, что устно обращался в командование по этой проблеме, однако ему ответили, что других турникетов на складах нет.

"Мне сказали, что поднялся большой кипиш... Было расследование, я написал, что сначала подал заявку… Я не хотел это делать скандалом, я прекрасно понимаю, что страна в войне и любые удары по армии – не является чем-то положительным. Но я не мог отпускать ребят в бой с китайскими турникетами.

Выговор до меня до сих пор не доказали, хотя он еще за 27 июля. Она за то, что я обратился не за подчинением", – говорит майор медицинской службы.

Текст выговора, опубликованный в Сети / ©
Текст выговора, опубликованный в Сети

По информации издания, в результатах служебной проверки Военной службы правопорядка ВСУ говорится, что "информация о ненадлежащем качестве турникетов является ничем не подтвержденным личным мнением начальника медицинской службы Шевчука А.А".

По данным УП, в общей сложности 82-й бригаде выдали 10 тысяч китайских турникетов.

Отметим, что в июле Командование Медицинских сил пообещало заменить китайские турникеты Tourniquet AZ-G6 на качественные американские SOFT-T в одном из подразделений.

Ранее сообщалось, что в Украине закупили 11 тысяч некачественных аптечек для военных.

Недавно невеста Героя Украины погибшего Героя Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), парамедик Алина Михайлова раскритиковала замминистра обороны Анну Маляр из-за заявления, что в ВСУ якобы все хорошо с медпомощью для военных.

Также в Сети разгорелся скандал, потому что боевым медикам запретили переливать кровь раненым.

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Дата публикации
Просмотры
1445
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