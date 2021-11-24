Начнет понемногу теплеть, но все будет портит ветер: прогноз погоды в Украине на четверг, 25 ноября

Начнет понемногу теплеть, но все будет портит ветер: прогноз погоды в Украине на четверг, 25 ноября

Ночью и утром в западных областях местами туман.

В четверг, 25 ноября, в Украине будет сухая, но ветреная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет сухо. Ночью и утром в западных областях местами туман, в центральных областях местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в северной части около 0°, днем 1-6° тепла, на юге Одесской области 7-9°.

В Киеве 25 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

В то же время, синоптик Наталья Диденко прогнозирует завтра в Украине усиление ветра, а также незначительное повышение температуры.

"Над Украиной на прогностических картах на завтра, 25 ноября, наблюдаем сгущение изобар — линий одинакового атмосферного давления. Это означает усиление ветра. В четверг сильный ветер юго-западного и южного направлений наиболее вероятен в северных, западных и центральных областях Украины. Осадков пока еще не ожидается — антициклон удерживает "сухие" позиции в большинстве наших областей", — написала она на своей странице в Facebook.

Диденко добавила, что в дальнейшем в Украине потеплеет, но появятся осадки — больше всего их придется на ночь и утро субботы.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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