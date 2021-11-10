Начнется адский период: Зеленский пригрозил олигархам из-за созданного энергетического кризиса

Зеленский заявил, что некоторые олигархические структуры во время отопительного сезона начинают игру под названием "искусственный дефицит".

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором обратился к олигархам, создавшим энергетический кризис. Он пригрозил, что у них скоро начнется "адский период", когда у государства завершится "ангельское терпение".

Об этом он заявил 10 ноября в видеообращении, опубликованном на странице ОП.

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По словам Зеленского, каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". "Суть очень проста — разгоняются новости о недостатке угля, газа и спрос растет. Цена увеличивается, а платим мы с вами. Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать, потому что кроме вашего искусственного дефицита есть вполне реальный наш дефицит — дефицит терпения ", — заявил Зеленский.

Президент пригрозил, что когда у государства закончится ангельское терпение, то у олигархов начнется адский период.

"Можно проверить это, а можно просто помочь своему государству. Показать, что большой бизнес имеет не только большие активы, но и большое сознание и ответственность. Это касается наших некоторых крупных телеканалов и СМИ", — обратятся к олигархическим структурам.

Глава украинского государства отметил, что энергетическая безопасность не менее чувствительна тема чем война. Поэтому манипуляции несут большую опасность. "Государству важно, чтобы в домах были не только теплые батареи, но и честные новости. А не постоянные страшилки о росте тарифов", — подытожил Зеленский.

Он заверил, что до конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут меняться.

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